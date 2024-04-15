Fed üyesi Goolsbeee: Odak noktamız PCE verisi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Cuma günü yaptığı açıklamada tüketici fiyat endeksinin yüksek seyretmeye devam etmesinin endişe verici olduğunu ancak Fed'in hedeflediği kişisel tüketim fiyat harcamaları endeksinin nasıl hareket edeceğine odaklandığını söyledi.

Goolsbee, Fox Business'ta yaptığı açıklamada, TÜFE için "istediğimizden daha yüksek birden fazla enflasyon okuması aldık, ancak PCE daha iyi bir ölçü. Bize enflasyon yayının aşağı indiğini gösteren daha iyi okumalar almaya başlarsak, bu, nerede olduğumuz konusunda çok daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır. PCE yeniden şişiyorsa - fiyatları dengeleyeceğiz" diye konuştu.

Goolsbee, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini geri çekmek için enflasyonun sürekliliğine dair kanıtlara başvurduğu bir haftanın ardından politika görüşlerini detaylandırmadı veya Fed'in gelecek toplantılarda ne yapabileceğini tahmin etmedi.

Ancak yorumları, enflasyonun düşmeye devam edeceği konusunda daha iyimser olma eğiliminde olanlar arasında bile, gelecek veri açıklamalarının Fed politikası üzerindeki etkisini gösteriyor.

Goolsbee, örneğin, politika yapıcıların barınak enflasyonunda bir gevşemenin yakın olduğu yönündeki beklentilerine meydan okuyan konut maliyetlerini yakından izlediğini tekrarladı.

Mart ayında beklenenden daha yüksek çıkan tüketici enflasyonunun büyük bir kısmını barınma ve artan yakıt fiyatları oluştururken, Goolsbee konut maliyetlerinin pandemi öncesine yakın seyretmemesi halinde Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamasının zor olacağını söyledi.

Goolsbee, "Enflasyon cephesinde yakın vadede izlenecek en önemli rakam konutta neler olduğudur. Eğer bu rakam COVID öncesindeki gibi bir seviyeye inmezse, genel enflasyonu hedefe geri döndürmekte zorlanacağız" dedi.

Barınma maliyetleri TÜFE'nin yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve pandemiden önceki yıllarda yıllık %3,2 civarında artıyordu; Mart ayındaki rakam ise %5,7 oldu.

Fed bir sonraki toplantısını 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek ve politika faiz oranını mevcut %5,25 ila %5,5 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.