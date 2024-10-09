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Fed üyesi Jefferson: Riskler artık eşitlenmeye daha yakın

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin artık eşitlenmeye daha yakın olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2024 09:05

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı yarım puanlık faiz indiriminin, enflasyon düşmeye devam ederken işgücü piyasasını güçlü tutmayı amaçladığını söyledi. Jefferson, merkez bankasının istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin artık eşitlenmeye daha yakın olduğunu söyledi.

Jefferson, "FOMC, enflasyonun %2'lik hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven kazandı. İşgücü piyasasının gücünü korumak için, FOMC'deki meslektaşlarım ve ben geçen ay politika duruşumuzu yeniden ayarladık" dedi.

Jefferson, faiz kararın arkasındaki gerekçeyi Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı gibi, enflasyonla mücadele ederken ekonomiyi sağlıklı tutmaya yönelik bir teklif olarak açıkladı.

"İki görevimize yönelik risklerin dengesi değişti - enflasyona yönelik riskler azaldıkça ve istihdama yönelik riskler arttıkça, bu riskler kabaca dengeye getirildi. Ekonomik faaliyet sağlam bir hızla büyümeye devam etmektedir. Enflasyon önemli ölçüde azaldı. İşgücü piyasası daha önceki aşırı ısınmış durumundan uzaklaştı" diye konuşan Jefferson, Fed'in hedeflediği ölçü olan kişisel tüketim harcamaları endeksindeki yıldan yıla değişime göre enflasyonun Ağustos ayında %2,2 olduğunu ve Fed'in %2'lik hedefine iki yıl önceki %6,5'ten "çok daha yakın" olduğunu söyledi. Jefferson, "Bu hedefe doğru ilerleme kaydetmeye devam edeceğimizi umuyorum" dedi.

Jefferson konuşasında, "Para politikası oluşturma yaklaşımım toplantı toplantı karar almaktır" dedi. "Ekonomi geliştikçe, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını en iyi şekilde desteklemek için politika hakkındaki düşüncelerimi güncellemeye devam edeceğim" ifadelerini de kullandı.

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