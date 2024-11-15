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Fed üyesinden enflasyon açıklaması

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ücretler ve olası gümrük vergilerinin enflasyonda zafer ilan etme konusunda dikkatli olmak için nedenler olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2024 08:24

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2024 08:24

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, yüksek sendika ücret anlaşmaları ve gümrük tarifelerinde artış olasılığının, ABD Merkez Bankası yetkililerini yüksek enflasyona karşı verdikleri savaşı kazandıklarını düşünme konusunda daha temkinli hale getirebilecek belirsizlikler arasında yer aldığını söyledi.

Barkin, "Zafer ilan etme konusunda düşünceli, kademeli, sistematik, metodik olmak. Zafer ilan etmek kötü bir karar değil, çünkü ücretler, gümrük tarifeleri ya da her ne olursa olsun maliyet baskıları olabilir. Öte yandan enflasyonu düşüren şeyleri de görmezden gelemezsiniz" dedi.

Barkin, Fed'in Aralık toplantısında başka bir faiz indirimine gitmesini destekleyip desteklemediğini belirtmedi.

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