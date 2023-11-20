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Fed üyesinden enflasyonda iyimserlik açıklaması

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in daha fazla faiz hamlesi konusunda "sabırlı" bir yaklaşım benimseyerek istihdam piyasasına önemli bir zarar vermeden enflasyonu düşürebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2023 09:02

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2023 09:02

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in faiz politikasıyla ilgili olarak daha fazla faiz artışı olasılığını masadan kaldırmamakla birlikte, "şu anda çok sabırlı davranarak, bana göre bu, işsizlikte önemli bir artış olmadan enflasyonu %2'ye döndürme konusundaki gerçekçi iyimserliğimi desteklemeye yardımcı oluyor" dedi.

Şu ana kadar ekonomideki yavaşlamanın "düzenli" olduğunu ve dramatik olmadığını, hane halklarının hala "dirençli" olduğunu ifade eden Collins, daha fazla faiz artırımını değerlendirirken sabırlı olmayı öğütlemeye başlayan Fed yetkilileri arasına katıldı.

Fed'in hedefinin oldukça üzerinde seyreden enflasyon karşısında zafer ilan etmeye henüz hazır olmadığını belirten Collins, ancak, mal fiyatlarındaki artışların ılımlı seyretmesi ve barınma enflasyonunun da muhtemelen azalacak olmasıyla birlikte "enflasyonun düştüğüne dair umut verici bazı kanıtlar olduğunu" söyledi. Hizmet enflasyonu konusunda daha az ilerleme kaydedildiğini belirten Collins, faizlerin yeniden yükselmesi gerekebileceği ihtimalini "masadan kaldırmıyorum" dedi.

Dışarıda pek çok risk olmasına rağmen, işsizlikte büyük bir artışa gerek kalmadan enflasyonu makul bir süre içinde düşürebileceğimiz konusunda iyimserim" diye konuşan Collins, "Bir süre daha kısıtlayıcı duruşumuzu sürdürmemiz önemli olacak" ifadolerini kullandı.

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