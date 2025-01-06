Goldman altın için 3 bin dolar tahminini 2026'ye erteledi

Goldman, artık yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle tahminini 2026 ortalarına ertelediğini belirtti.

Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz puanlık önceki görünümden daha düşük olan 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Altın bugün Asya piyasalarında hafif yukarı gelerek 2 bin 640 dolardan işlem görüyor.