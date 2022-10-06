Goldman Sachs, ABD ekonomisi için üçüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce yüzde 0,9 olarak duyurduğu tahminini bir dizi ekonomik göstergenin beklentilerden daha iyi gelmesi sonrasında yüzde 1,9'a çıkardı.

Goldman Sachs'ın baş ekonomist Jan Hatzius liderliğindeki ekibi dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verileri ve ABD dış ticaret rakamları sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Veriler bizim önceki beklentilerimizden daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, salı günün yayınladığı bir raporda ise ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığını yüzde 35 olarak ortaya koymuştu.