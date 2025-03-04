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Goldman Sachs: ABD'nin resesyona girme ihtimali çok düşük

Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Solomon, ABD'nin resesyona grime ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2025 08:58

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2025 08:58

Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Solomon, küresel ticaret politikasını çevreleyen belirsizliğe rağmen ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin "çok düşük" olduğunu söyledi.

Sidney'de düzenlenen Avustralya Finansal İnceleme İş Zirvesi'nde konuşma yapan Solomon, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette dengesizlikler olduğu görüşüne göre hareket ettiğini söyledi.

Solomon, "Tam olarak nasıl uygulayacağı, bahsettiğim belirsizliklerden biri." dedi.

Trump, Kanada ve Meksika'ya yeni tarifeler uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray, Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini %20'ye çıkaran bir kararnameyi imzaladığını ve kararın Washington'da gece yarısından kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Solomon, "Çin ekonomisi önemli olumsuzluklarla karşı karşıya." diye konuştu.

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