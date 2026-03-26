Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: "Yeterli akaryakıt stoğumuz var"

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 17:06
Hindistan Basın Bilgi Bürosu (PIB), "petrol arzının duracağı ve ülke genelinde akaryakıt krizi yaşanacağı" yönündeki haberlerin kamuoyunda endişe yaratması üzerine açıklama yayımladı.
"YETERLİ STOK VAR"
Hindistan'ın akaryakıt tedarikinin "güvenli ve kontrol altında" olduğu vurgulanan açıklamada, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında yeterli stok bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin hiçbir bölgesinde akaryakıt sıkıntısı yaşanmadığı, ülkede panik oluşturmayı amaçlayan dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
Hindistan'da akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik çıkan iddialar üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.
Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtmişti.