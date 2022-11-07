Bloomberg TV'ye konuşan Georgieva, bu hafta açıklanacak olan ABD Ekim ayı enflasyon rakamının yüzde 8'e yakın çıkmasının büyük olasılık olduğunu belirtirken, "Şu anda merkez bankaları enflasyon ile mücadelenin birinci öncelik olduğu konusunda görüş birliği içindeler. Eğer başarılı olamazsak, enflasyon kontrolden çıkarsa, büyümenin temeli olan fiyat istikrarı bozulur" dedi.

"Enflasyonu arzu edilen yüzde 2 seviyesine getirmek daha zor olur" diye konuşan Georgieva, "Eğer tedtarik cinzirlerinde çeşitlendirme görürsek, fiyatlar üzerinde bir miktar yukarı yönlü baskı oluşması kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.