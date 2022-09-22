Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle bu haftaya ertelen BoE Para Politikası Komitesi toplantısından en az 50 baz puanlık bir faiz artırım kararı çıkması beklenirken, faiz artırımının 75 baz puan olması olasılığı yüzde 80 olarak fiyatlanıyor.

BoE'nin hızla yükselen enflasyon ile mücadele için faizde 33 yılın en büyük artışını, 75 baz puan, yapması halinde bunun hane halklarının konut kredisi maliyetlerini 3,1 milyar GBP artıracağı hesaplanıyor.

Hargreaves Lansdown'ın kıdemli kişisel finans analisti Sarah Coles, konut kredisi kullananların dörtte üçünün sabit faiz oranı ile bunu yapmaları nedeniyle BoE'nin faiz artırımından etiklenmeyeceklerini, ancak 2 milyon kadar konut kredisi borçlusunun değişken faiz ile borçlanmış olduklarına işaret etti.

TotallyMoney tarafından yapıman tahmine göre, İngiltere'de satın alınan ortalama bir konutun yüzde 75'inin kredi kullanılarak ödenmesi halinde BoE'nin 75 baz puanlık faiz artırımının aylık kredi geri ödemelerine etkisi 78 GBP olacak.