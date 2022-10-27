The Telegraph gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, vergi artırımı yapmayı ve kamu harcamalarında büyük kesinti gerçekleştirmeyi değerlendiriyor.

Resolution Foundation tarafından yayınlanan analizlere dayandırılan habere göre, Orta vadeli mali planın açıklanmasının 17 Kasım'a kadar ertelenmesinin kamu finansmanındaki açığın büyüklüğünü 10-15 milyar GBP seviyesine düşürmesi bekleniyor.

Telegraph, Maliye Bakanı Hunt'ın 31 Ekim için 20 milyar GBP tutarında vergi artırımı planladığını da yazmıştı.