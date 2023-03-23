İngiltere Merkez Bankası (BoE) bankacılık sektöründeki çalkantıya rağmen yeni bir faiz artırımına gitti.

Beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,25'e çıkaran banka, 9 ayın en yavaş faiz artışını gerçekleştirdi.

BoE aldığı faiz kararıyla, İngiltere ekonomisinin şimdilik bir durgunluktan kaçınacağını ve enflasyonun bir risk olmaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Enflasyonun devam etmesi durumunda daha fazla artış için açık kapı bırakan BoE, bankacılık sistemiyle ilgili endişeleri bir kenara bırakarak, politika yapıcıların enflasyonu ana öncelik olarak gördüğünü gösterdi.

BoE karar metninde, Şubat ayında açıklanan yönlendirmeyle uyumlu olarak, "Daha kalıcı baskılara dair kanıt olsaydı, o zaman para politikasında daha fazla sıkılaştırma gerekli olurdu." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, finansal piyasalardaki çalkantının ekonominin görünümünü alt üst etme tehdidi oluşturduğu bir dönemde yükselen fiyatları kontrol altında tutmaya çalışıyor.