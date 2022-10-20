Financial Times'ın haberine göre aralarında TSB, Metro Bank ve Paragon'un olduğu 13 orta ölçekli banka bu ay gönderdikleri mektupta, Hazine'den büyümelerini engelleyecek, maliyetlerini artıracak ve kredi verme kabiliyetlerini etkileyecek düzenlemeleri değiştirmelerini istediler.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, mektuba imza koyan bankaların yöneticileri bugün İngiltere'nin finans merkezi bakanı Andrew Griffith ile bir araya gelecekler ve MREL adı verilen "Kendi Fonları ve Uygun Yükümlülükler İçin Minimum Zorunluluk" regülasyonundan duydukları endişeleri anlatacaklar. MREL, bir bankanın batması halinde vergi mükelleflerinin desteği olmadan tasfiye edilebilmesini amaçlıyor. Düzenleme, bir bankanın batması halinde zararları absorbe etmek için tutması gereken öz sermaye ve borç miktarını belirliyor ve bu kurallar 15 milyar GBP ve üzerinde varlığı, veyaü 40 binden fazla hesabı olan tüm bankalara uygulanacak.