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İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi büyüdü

İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi nisanda son 11 ayın en hızlı büyümesini gösterirken, imalat sektörü aktivitesi daraldı.

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2024 12:38

Son Güncelleme Tarihi 23 Nisan 2024 12:38

S&P/CIPS, İngiltere'de nisan ayına ilişkin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, martta 52,8 puan olan bileşik PMI, nisanda 54 puana yükselerek son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede hizmet sektörü PMI nisanda 54,9 oldu. Hizmet sektörü PMI marttaki 53,1 seviyesine göre artış göstererek nisanda son 11 ayın en yüksek seviyesini gördü.

HİZMET SEKTÖRÜ, ÜLKE EKONOMİSİNİN YÜZDE 80'İNİ TEMSİL EDİYOR

Hizmet sektörü, ülke ekonomisinin yüzde 80'ini temsil ediyor. İmalat sektörü PMI ise nisanda 48,7 ile son 2 ayın en düşük seviyesine indi. İmalat sektörü PMI, martta 50,3 olmuştu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, nisan ayına ilişkin öncü PMI verilerinin İngiliz ekonomisinin geçen yıl ki durgunluktan çıkışının ivme kazanmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ENFLASYON BİR MİKTAR GERİLEDİ

Williamson, hizmet sektöründeki büyümenin imalat sektöründeki gerilemeyi telafi ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüme, firmaları daha fazla istihdam sağlamaya teşvik etti ve bu da nisanda asgari ücret artışında yapılan artışla maliyet baskılarının keskin şekilde yükselmesine yol açtı. Enflasyon bir miktar gerilemiş olsa da güçlü talep ve maliyet artışı nedeniyle firmalar önümüzdeki aylarda fiyatları artırmaya çalışabilir. İyileşen ekonomik toparlanma tablosu memnuniyet verici olsa da enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskı, hedefin altındaki enflasyona doğru sürdürülebilir bir patikaya henüz ulaşılamadığına dair endişeleri artıracaktır."

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