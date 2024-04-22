İngiltere'de konut fiyatları rekor seviyelere yaklaştı

Online emlak portalı Rightmove'un yeni verilerine göre, daha büyük evlerin satış fiyatları Nisan ayında ortalama Birleşik Krallık emlak fiyatlarını rekor seviyelere yaklaştırdı ve yıllık oranı son bir yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Rightmove yaptığı açıklamada, Nisan ayında piyasaya çıkan bir mülkün ortalama fiyatının aylık %1,1 veya 4.207 pound (5.232 $) artarak 372.324 GBP'ye yükseldiğini ve Mayıs 2023'teki rekorun sadece 570 GBP gerisinde kaldığını söyledi. Fiyatlar yıllık bazda %1,7 artış gösterdi.

Nisan ayında, Mart ayındaki 664.422 GBP'ye kıyasla daha büyük evlerin fiyatı 682.661 GBP civarındaydı ve yıllık %2,4'lük bir artışa işaret ediyordu. Rightmove'a göre, ilk kez ev alacaklar için fiyatlar aylık %0,3 artışla 227.110 GBP'ye yükselirken, yıllık artış %1,0 oldu.

Rightmove Emlak Bilimi Direktörü Tim Bannister, "Merdivenin en üstündeki sektör, yılın başında fiyatlandırma faaliyetini yönlendirmeye devam ediyor, bu sektördeki nakliyeciler genellikle daha yüksek ipotek oranlarına daha az duyarlı ve daha fazla öz sermaye zenginliği ile hareket etme yeteneklerine katkıda bulunuyor" dedi.

Verilere göre, piyasaya yeni giren satıcıların sayısı bir yıl öncesine kıyasla %12 artarken, üzerinde anlaşılan satışların sayısı da %13 arttı.