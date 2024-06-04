CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de perakende satışlar ılımlı büyüdü

İngiltere'de perakende satışlar ılımlı büyüdü

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG tarafından yayımlanan verilere göre İngiltere'de perakende satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 0,7 ile hafif büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 10:12

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 10:13

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG, mayıs ayı perakende satış verilerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlarda mayısta kaydedilen yıllık artış, son 3 aylık ortalama olan yüzde 0,3 büyümenin üzerinde gerçekleşti.

Perakende satışlarda mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gerçekleşti ancak bu oran, son 12 aydaki ortalama yüzde 2 büyümenin gerisinde kaldı.

Ülkede gıda satışları mart-mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı. Bu artış da son 12 ay ortalaması olan yüzde 6,4 büyümenin altında gerçekleşti.Söz konusu dönemde gıda dışı satışlar yüzde 2,4, gıda dışı çevrim içi satışlar yüzde 1,5 geriledi.

'SEKTÖR TOPARLANMA İŞARETLERİ GÖSTERİYOR'

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mayısta ülkedeki resmi tatillere rağmen hava koşulları nedeniyle perakende satışların ılımlı bir artış gösterdiğini belirtti.

Gıda dışı satışlardaki düşüşe rağmen giyim, ev yapım malzemeleri ve bahçe ekipmanı satışlarının arttığını ifade eden Dickinson, bilgisayar satışlarındaki büyümenin ise Kovid-19 salgınından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

Dickinson, "Perakendeciler, Euro 2024 ve Olimpiyatlar gibi önemli etkinliklerin bu yaz tüketici güvenini destekleyeceği konusunda iyimserliğini koruyor." ifadesini kullandı.

KPMG İngiltere Tüketici, Perakende ve Eğlence Birimi Başkanı Linda Ellett de mayısta perakende satışlarındaki büyümenin asgari olduğunu ancak sektörün bazı toparlanma işaretleri gösterdiğini belirtti.

Gelecek haftalarda perakendeciler için yaz tatili talepleriyle ilgili alımların ve Euro 2024'ün yaratacağı hareketliliğin önemli olacağını vurgulayan Ellett, şunları kaydetti:

"Ekonomi iyileşiyor olabilir ancak sektörün sağlığı kırılgan olmaya devam ediyor ve tüketici güveninin harcamaya dönüştüğüne ilişkin net işaretler ortaya çıkana kadar büyük yatırımlar birçok kişi tarafından bekletiliyor. Genel seçim tarihinin belirlenmesiyle perakendeciler ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olacak olumlu önlemler ve özellikle uzun süredir beklenen değişikliklerin nihayet yolda olduğuna dair işaretler duymak isteyeceklerdir."

İlginizi Çekebilir
Dolar endeksinde gözler ABD verisinde Dolar endeksinde gözler ABD verisinde 03 Haziran 2024 12:42
Japonya döviz piyasasına müdahale ettiğini teyit etti Japonya döviz piyasasına müdahale ettiğini teyit etti 04 Haziran 2024 08:50
ABD hisse senedi piyasalarının geleceği ne? ABD hisse senedi piyasalarının geleceği ne? 03 Haziran 2024 12:37
Emtia piyasasında Fed endişeleri etkili oldu Emtia piyasasında Fed endişeleri etkili oldu 03 Haziran 2024 11:11
OPEC+ toplantısı sonrasında petrol fiyatları düştü OPEC+ toplantısı sonrasında petrol fiyatları düştü 03 Haziran 2024 09:43
Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde 03 Haziran 2024 09:03
Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli 03 Haziran 2024 08:52
OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı 03 Haziran 2024 08:58
İngiltere’de enflasyon beklentisi geriledi İngiltere'de enflasyon beklentisi geriledi 03 Haziran 2024 08:39
Petrol fiyatlarında OPEC etkisi başladı Petrol fiyatlarında OPEC etkisi başladı 03 Haziran 2024 08:45
OPEC+’dan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı OPEC+'dan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı 02 Haziran 2024 16:44
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek 02 Haziran 2024 14:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
998,52
%-0,1478
ALTIN
997,66
%-0,234
DOLAR
997,12
%-0,2878
EURO
988,78
%-1,1225
BORSA
1.250,43
%25,0428
ALTIN
1.104,87
%10,4872
DOLAR
1.106,32
%10,6322
EURO
1.034,10
%3,4103
BORSA
1.324,59
%32,4585
ALTIN
1.115,67
%11,5666
DOLAR
1.134,21
%13,4206
EURO
2.063,90
%106,3903
BORSA
2.237,85
%123,7846
ALTIN
1.709,44
%70,9436
DOLAR
1.752,66
%75,2656
EURO
BİST En Aktif Hisseler