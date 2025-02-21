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İngiltere'de perakende satışları güçlü toparlandı

İngiltere'de perakende satışlar, ocakta yüzde 1,7 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2025 10:38

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2025 10:39

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Aralık 2024'teki yüzde 0,6'lık düşüşün ardından, perakende satışlar ocakta yüzde 1,7 büyüdü. Beklenti, perakende satışların ocakta yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.

Perakende satışlarda ocaktaki artışla, üst üste 4 aydır görülen düşüş sona erdi.

Geçen ay İngiltere'de gıda mağazaları satışlarındaki yüzde 5,6'lık artış, perakende satışlara olumlu yansıdı. Gıda mağazaları satışlarındaki büyüme, Mart 2020'den beri kaydedilen en yüksek artış oldu.

Gıda dışı ve giyim mağazalarındaki satışlar ise sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 2,7 geriledi.

Öte yandan, Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde perakende satışlar önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,6 azaldı.

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