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İsveç Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

İsveç Merkez Bankası, Haziran 2026'da politika faizini %1,75'te tuttu ancak bu yıl içinde bir artış olasılığını artırdı.

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 15:48

İsveç Merkez Bankası, Haziran 2026'da politika faizini %1,75'te tuttu ancak bu yıl içinde bir artış olasılığını artırdı ve artan enflasyon risklerini yeniden vurguladı.

Ülkede enflasyon, büyük ölçüde mali politika önlemlerinin baskılayıcı etkileri nedeniyle düşük kalmaya devam ediyor. Politika yapıcıları, Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan uzun süreli arz kesintilerinin enflasyonist baskıları artırdığını ve devam etmesi durumunda fiyat etkilerini güçlendirebileceğini vurguladılar.

Riksbank'ın görünümü, petrol arzının yakında normale döneceğini varsayıyor ve fiyatların düşmesi bekleniyor.

Banka, 2026 enflasyon tahminini %0,6'ya (Mart'taki %0,8'den) revize etti ancak 2027 projeksiyonlarını %2,7'ye ( %2,0'dan) yükseltti. 2028 için enflasyon beklentileri %3,4 ile pek değişmedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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