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Japonya hizmet üretici enflasyonu hızlandı

Japonya'da işletmeler arası hizmet enflasyonu, sıkı iş piyasasının işgücü maliyetlerini artırmasıyla Ekim ayında hızlandı.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2023 09:03

Son Güncelleme Tarihi 27 Kasım 2023 09:03

Japonya'da işletmeler arası hizmet enflasyonu, sıkı iş piyasasının işgücü maliyetlerini artırmasıyla Ekim ayında hızlandı. Hizmet üretici enflasyonunun hızlanması, ultra gevşek para politikasının yakın vadede sona erme ihtimalini artırabilecek fiyat baskılarının genişlediğinin altını çizdi.

BOJ verilerine göre, şirketlerin hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen hizmet üretici fiyat endeksi, Eylül ayında revize edilen %2,0'lık artıştan sonra Ekim ayında bir önceki yıla göre %2,3 arttı.

Ekim ayında hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre de yüzde 0,5 arttı.

Beklenti fiyatların aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artacağı yönündeydi.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun çoğunlukla maliyet itici faktörlerden kaynaklandığını ve bankanın ultra gevşek para politikasını normalleştirmeyi düşünmesi için daha yüksek ücretlerle desteklenen daha talep odaklı bir fiyat artışına geçmesi gerektiğini söyledi.

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