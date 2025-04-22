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Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü sabit kaldı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2025 08:53

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2025 08:54

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, üst üste üçüncü ayda da aynı seviyede kaldı.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) Mart ayında, önceki iki ayda gördüğü %2,2 seviyesinden değişmedi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Mart ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %3,2 seviyesine yükseldi.

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