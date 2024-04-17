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Japonya'da hizmet sektörünün güveni zayıfladı

Japonya'da imalatçıların ve hizmet sektörünün güveni zayıfladı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 08:43

Japonya'da büyük imalatçıların ve hizmet sektörü firmalarının ekonomiye olan güveni, hayat pahalılığı baskıları ve Çin'deki zorlu ekonomik koşulların etkisiyle Nisan ayında bir önceki aya göre geriledi.

Reuters'in aylık olarak hazırladığı ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren güven anketine göre, yenin 1990 yılından bu yana görülmemiş seviyelere gerilemesi, hanehalkı tüketimine darbe vurarak ithalat maliyetlerini yükseltti.

Ayrıca, ankete göre, para birimindeki düşüş ihracatın değerini artırırken, sevkiyat hacmine aynı ölçüde fayda sağlamadı.

Reuters Tankan imalatçı güven endeksi, kimyasallar ve gıda işleme sektörlerinin etkisiyle Nisan'da Mart ayındaki +10 seviyesinden +9'a geriledi.

Perakendecilerin bazı kazanımlarına rağmen hizmet sektörü endeksi +32 seviyesinden +25'e indi.

3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, her iki sektörün duyarlılık endeksleri önümüzdeki üç ay boyunca hafif bir iyileşme gösterecek.

Adının açıklanmaması kaydıyla ankete katılan bir kimyasal madde üreticisinin yöneticisi, "Satışlarımız zayıf yenin etkisiyle artmış görünüyor, ancak hacim açısından bir toparlanma belirtisi yok. Japon firmaları genel olarak ücret artışına doğru bir ivme yakalamış olabilir, ancak fiyat artışları tüketicilerin gıda ve günlük ürünler gibi kalemleri satın alma iştahını azalttı"dedi.

Reuters anketine, anketin gönderildi 497 büyük finans dışı firmanın 235'i yanıt verdi.

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