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Japonya'da ihracat beklentilerin altında kaldı

Japonya'nın ihracatı artmaya devam etmesine rağmen beklentileri yakalayamadı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 08:53

Japonya'nın ihracatı, otomobil ve yarı iletkenlere yönelik artan talebin etkisiyle Mart ayında üst üste dördüncü ay büyüdü. Maliye Bakanlığı verilerine göre ihracat Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında arttı. Şubat ayında da ihracat yüzde %7,8'lik artış göstermişti. Ekonomistler Mart ayında yüzde 7,7'lik bir artış bekliyorlardı.

Japonya'nın Çin ve ABD'ye ihracatı büyümenin ana itici güçleri olurken, bu iki pazara yaptığı sevkiyatlar sırasıyla %12,6 ve %8,5 oranında arttı. Artış, yarı iletken üretim ekipmanı, otomobil ve otomobil parçaları gibi ürünlerin ihracatındaki artışla desteklendi.

Ancak Mizuho Securities, Japonya'nın ihracatının 2024 yılında kayda değer bir yıllık büyüme kaydetmesinin pek mümkün olmadığı uyarısında bulundu. Mizuho yayınladığı raporda, kısmen faiz oranlarındaki artışların neden olduğu yaygın ekonomik yavaşlama nedeniyle mal talebindeki küresel düşüşe dikkat çekti.

Mart ayında kömür ve sıvılaştırılmış doğal gazdaki düşüşler nedeniyle ithalat %4,9 azaldı.

Japonya Mart ayında 2023 Aralık ayından bu yana ilk kez fazla verdi. Ancak Mart ayında 366,5 milyar yen seviyesinde gerçekleşen ticaret fazlası 480 milyar yen olan beklentilerin altında kaldı.

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