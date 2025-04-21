CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da market satışları arttı

Japonya'da market satışları arttı

Japonya'da 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları %2,7 arttı.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2025 09:09

Son Güncelleme Tarihi 21 Nisan 2025 09:10

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları, mart ayında artış gösterdi. Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 960,2 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 935,3 milyar yen seviyesindeydi.

Toplam market satışları yıllık %3,0 artışla 999,4 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,3 artışla 55 bin 792'ye çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %0,6 artış gösterdi ve 1 milyon 289 bin 318 kişi olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı 16 Nisan 2025 09:46
Çin’de konut fiyatlarında düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor 16 Nisan 2025 09:15
ANZ altın fiyatı tahminini 3600 dolara çıkardı ANZ altın fiyatı tahminini 3600 dolara çıkardı 16 Nisan 2025 09:13
Çin’in sanayi üretimi beklentilerden hızlı büyüdü Çin'in sanayi üretimi beklentilerden hızlı büyüdü 16 Nisan 2025 09:10
Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor 16 Nisan 2025 09:08
ABD Hazine Bakanı: ABD tahvili satmak Çin’in çıkarlarına uygun olmaz ABD Hazine Bakanı: ABD tahvili satmak Çin'in çıkarlarına uygun olmaz 16 Nisan 2025 09:06
ABD’de ihracat fiyatları değişmedi ABD'de ihracat fiyatları değişmedi 15 Nisan 2025 16:19
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2025 15:21
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 15 Nisan 2025 13:52
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni çakıldı Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni çakıldı 15 Nisan 2025 13:50
Küresel gaz tüketimi 2024’te tüm zamanların zirvesinde Küresel gaz tüketimi 2024'te tüm zamanların zirvesinde 15 Nisan 2025 11:40
ABD ve AB Çin’e karşı tarife ittifakı yapabilir ABD ve AB Çin'e karşı tarife ittifakı yapabilir 15 Nisan 2025 11:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler