Japonya'da sermaye harcamaları beklentileri aştı

Japonya'nın temel sermaye harcamaları göstergesi Şubat ayında beklenenden çok daha güçlü bir artış göstererek bir önceki ayki düşüşten keskin bir şekilde toparlandı.

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, çekirdek makine siparişleri Şubat ayında bir önceki aya göre %7,7 arttı. Ekonomistler tarafından %0,8'lik artış bekliyorlardı. Siparişler Ocak ayında %1,7'lik düşüş göstermişti.

Önümüzdeki 6-9 aylık dönemdeki sermaye harcamalarının bir göstergesi olarak kabul edilen ve oldukça değişken bir veri serisi olan çekirdek siparişler Şubat ayında bir önceki yıla kıyasla %1,8 azalırken, ekonomistlerin öngördüğü %6,0'lık düşüşe göre daha iyi performans gösterdi.

Bazı analistler, makine siparişlerinin büyük şirketlerdeki ücret artışları eğilimiyle birlikte toparlanma yolunda olduğunu söylüyor.

Japon firmaları son yıllarda tesis ve ekipman yatırımı için güçlü planlar hazırladı ancak ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik bu planların uygulanmasında gecikmelere neden oldu.

Çekirdek siparişler verisi, yende süregelen zayıflığa ilişkin endişelerin olduğu bir ortamda açıklandı.

Japon para birimi geçen hafta dolar karşısında 153 yenin ötesine geçerek 34 yılın en düşük seviyesine geriledi; bu da ithalat fiyatlarını artırabilir ve zaten sert olan hayat pahalılığı baskılarını artırabilir.