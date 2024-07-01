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Japonya'da tüketici güveni hafif toparlandı

Japonya'da tüketici güven endeksi, Haziran ayında 36,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 36,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2024 10:11

Japonya'da hanehalkının ekonomiye bakışı iki aylık düşüşün ardından Haziran ayında bir miktar olumluya doğru döndü; Ancak hala bu yılın en düşük ikinci seviyesinde bulunuyor.

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 36,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi, Haziran ayında 36,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 36,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks
0,1 puan düşüşle 33,8'e indi.

Gelir artışı endeksi 0,7 puan artışla 33,8, istihdam endeksi 0,3 puan düşüşle 41,7 ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 0,6 puan artışla 29,6 seviyesine geldi.

Anket 15 Haziran son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi. Hanelerin 5.376'sı iki veya daha fazla kişiden, 3.024'ü tek kişiden oluşuyor. Ankete katılanların yanıtlama oranı %90,4 oldu. 2 veya daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında yanıtlama oranı %90,8, tek kişilik hanehalklarında yanıtlama oranı %89,6 olarak gerçekleşti.

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