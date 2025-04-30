Japonya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, sanayi üretimi Şubat ayındaki %2,3'lük artışın ardından Mart ayında bir önceki aya göre %1,1 düştü.

Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir anket %0,3'lük bir düşüş öngörüyordu. Japon şirketleri üretimin Nisan ayında %1,3, Mayıs ayında ise %3,9 artmasını bekliyor.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın verilerin eğilimini ve sapmasını ayarlayan tahmin, sanayi üretiminin Nisan ayında da %2,5 düşeceğini gösteriyor.

Ancak ekonomistler, Başkan Trump'ın gümrük vergilerinin etkilerinin görülmeye başlamasıyla sanayi üretiminin daha da yavaşlayabileceği konusunda uyarıyor. Yüksek gümrük vergileri ihracatı azaltarak ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratırken, şirketlerin üretim kapasitelerini artırma konusunda tereddüt etmelerine yol açarak makine talebini de düşürebiliyor.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü ekonomisti Takeshi Minami, "ABD'nin ek gümrük vergileri muhtemelen ihracattaki düşüş yoluyla Japon ekonomisi üzerinde baskı yaratırken, [şirketlerin] sermaye yatırımına yönelik temkinli duruşu, görünüme ilişkin yüksek belirsizlik nedeniyle muhtemelen devam edecek. Üretimin şimdilik durgun kalması bekleniyor" dedi.

Trump yönetimiyle ticaret müzakerelerini yürüten Japonya Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, ABD'nin yüksek gümrük vergilerinden muafiyet kazanmak için bu hafta yeniden Washington'u ziyaret ediyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin aralarında Japonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerle ticaret anlaşmaları konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi. "Japonlarla önemli görüşmeler yaptık" dedi.

Tarifelerle ilgili belirsizlik nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısında politika faizini %0,5'te tutması bekleniyor.

Japonya'da perakende satışlar Mart'ta Şubat ayındaki %1,3'lük artışa kıyasla yıllık bazda %3,1 arttığını gösterdi. Ücretlerdeki istikrarlı artış, başta gıda ürünleri olmak üzere süregelen enflasyondan zarar gören iç tüketim iştahının toparlanmasına yardımcı olmuş olabilir.