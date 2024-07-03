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Japonya'nın vergi gelirleri rekor kırdı

Japonya'nın vergi gelirleri Mart ayında sona eren mali yılda rekor seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 13:50

Son Güncelleme Tarihi 03 Temmuz 2024 13:51

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 31 Mart'ta sona eren mali yılda vergi gelirleri bir önceki yılki 71,1 trilyon Yen'den 72,1 trilyon Yen'e (446 milyar Dolar) yükseldi. Gelir vergisi geliri 2022 mali yılında 22,5 trilyon Yen'den 22,1 trilyon Yen'e gerilerken, kurumlar vergisi geliri 14,9 trilyon Yen'den 15,9 trilyon Yen'e yükseldi.

Mali yıl için elde edilen ekstra vergi geliri 851.7 milyar Yen olup bunun yarısı savunma harcamalarına ayrıldı.

Beklenenden daha iyi vergi geliri, Kishida'nın yeni bir vergi iadesi uygulamayı düşünüp düşünmeyeceğine dair soruları da beraberinde getirebilir. Geçen yılki rekor vergi gelirlerinin ardından Kishida 40.000 Yen'lik bir vergi iadesi açıklamış ve bunu artan vergi gelirlerini halka geri döndürmenin bir yolu olarak tanımlamıştı.

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