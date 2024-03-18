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Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 0,2 azalışla 174,9 milyar dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 10:38

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 10:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ocak sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 0,2 azalışla 174,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 artışla 69,9 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 azalarak 58,8 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 5 artarak 13,2 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,3 azalarak 19,5 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 1,4 azalışla 20,4 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 10,8 yükselişle 16,8 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 93,1 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 3,4 artarak 35,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 1,4 azalarak 93,1 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,7 yükselerek 96,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 2,3 azalarak 75,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ocak sonu itibarıyla 2,4 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 373 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 50,5'i dolar, yüzde 22,5'i avro, yüzde 10,8'i TL ve yüzde 16,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 225,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21, Merkez Bankasının yüzde 20,5, özel sektörün ise yüzde 58,5 paya sahip olduğu görüldü.

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