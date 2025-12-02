Kriptoda 1 milyar dolarlık tasfiye

Kripto para piyasalarında pazartesi günü yaşanan sert düşüşler, yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı.

New York işlemlerinde yüzde 8'e varan bir gerilemeyle 83.824 dolara kadar düşen Bitcoin, ekim ayı başından bu yana değerinin neredeyse yüzde 30'unu kaybetti. Ether ise yüzde 10'a yaklaşan düşüşle 2.719 dolara indi; son yedi haftada toplamda yüzde 36'dan fazla değer yitirdi. Satış dalgası, özellikle likiditesi düşük olan küçük ölçekli kripto varlıklarda daha belirgin hissedildi.

En büyük 100 dijital varlığın alt yarısını takip eden MarketVector endeksi, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş yaşadı. Kripto piyasasında ekim başında da büyük bir tasfiye dalgası görülmüş; Trump'ın gümrük tarifesi açıklamaları sonrası 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon silinmişti. Bu durum, Bitcoin'in 126.251 dolarlık rekor seviyesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşmişti. Teminatların yetersiz kalması nedeniyle pozisyonların otomatik olarak kapanmasına "tasfiye zinciri" adı veriliyor.

Yatırımcılar, piyasadaki risk iştahını değerlendirebilmek için tasfiye verilerini yakından takip etse de bazı kripto borsalarının kaldıraç seviyelerine dair tüm verileri açıklamaması, bu verilerin eksik kalmasına neden olabiliyor. Kripto ticaret şirketi Flowdesk'ten Karim Dandashy, "Aralık ayının başında yatırımcıların odağı, küresel merkez bankalarının atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta faiz indirimi beklentisinin kısa süreli panikle yüzde 30'a kadar düştüğünü gördük ancak Fed'in yeniden faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler güçleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın da, Japon tahvil piyasasındaki dalgalanmalara karşı faiz artışına gitme ihtimali daha yüksek görünüyor" dedi.

Buna rağmen Dandashy, "tünelin ucunda ışık görünüyor" diyerek, yıl sonuna doğru olası bir risk rallisi için ekonomik verilerin belirleyici olacağını vurguladı. Öte yandan pazartesi günü Michael Saylor'ın şirketi Strategy Inc., temettü ve faiz ödemeleri için 1,4 milyar dolarlık bir rezerv oluşturduğunu duyurdu. Bu adımın, Bitcoin biriktiren şirketin olası bir fiyat düşüşü karşısında, yaklaşık 56 milyar dolarlık kripto varlığının bir kısmını satmak zorunda kalabileceği endişelerini hafifletmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.