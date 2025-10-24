Küresel piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla küresel ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ABD-Çin görüşmesinin doğrulanması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı sonrasında Japonya'ya geçecek ve 28 Ekim sabahı ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Daha sonra 29 Ekim'de Güney Kore'ye gidecek olan Trump, burada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak.

Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan Trump, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek.

Ayrıca, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun da 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacağı bildirildi.

Leavitt, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmenin de "tamamen gündemden kalkmadığını" söyledi.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

GEÇİCİ BÜTÇE TASARISININ KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Öte yandan, ABD'de hükümet kapalı kalmaya devam ediyor. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar bütçe konusunda hala uzlaşmaya varamazken, ABD Senatosu'nda yapılan 12'nci oylamada da geçici bütçe tasarısı, kabul edilmesi için gereken 60 oya ulaşamadı.

ABD'de hükümetin kapalı olmayı sürdürmesi kamu kurumlarının açıkladığı kritik verilere erişimi kısıtlarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentilerin şekillenmesini de zorlaştırıyor.

Analistler, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtirken, söz konusu verinin Fed'in gelecek haftaki toplantısına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyleyen analistler, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminlerin güçlü kaldığını ifade etti.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ KISMEN AZALDI

ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda risk algısını zayıflatırken, altın ve tahvil gibi güvenli limanlara yönelimin de azaldığı izlendi.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üstünde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti.

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4'e yükselirken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 119 dolardan alıcı buluyor.

Hafta başından bu yana dar bantta hareket etmeyi sürdüren dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin iki Rus petrol tedarikçisi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine almasını takiben arz endişeleriyle dün 65,7 dolara çıkarak yükseliş eğilimini 3. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varili ise şu sıralarda 65 dolarda işlem görüyor.

INTEL'DEN GÜÇLÜ BİLANÇO

Bunlara ek olarak dünya genelinde hızlanan bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunan bir başka konu olurken, önceki gün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, gelirinin beklentileri aşmasına karşın karındaki düşüş nedeniyle dün ABD'de sabah saatlerinde geriledi. Şirketin hisseleri, işlem gününü yüzde 2,3 yükselişle tamamlayarak kayıplarını telafi etti.

ABD'li çip üreticisi Intel, dün piyasa kapanışının ardından temmuz-eylül dönemine dair bilançosunu açıkladı. Buna göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 13,7 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 13,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner de üçüncü çeyrekte, bilançoyu güçlendirmek için anlamlı adımlar attıklarını söyledi. Zinsner, beklenenden daha güçlü olan üçüncü çeyrek sonuçlarının, üst üste dördüncü çeyrekteki iyileşmeye işaret ettiğini belirterek, "Mevcut talep arzı aşıyor ve bu eğilimin 2026 yılına kadar devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Piyasada işlemler gerçekleşirken finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketi IBM'in hisseleri ise gelir ve karının üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bulut yazılımı birimindeki büyümenin yavaşlamasıyla yüzde 0,9 geriledi.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,89 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,31 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün alış ağırlıklı seyrederken, bugün ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin mesaj verme potansiyeli bulunan imalat sanayisi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) takip edilecek.

Petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı enerji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş Avrupa borsalarındaki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin planda anlaşma sağlayamadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Von der Leyen, "Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla finanse edilecek tazminat kredisi konusunda verimli bir görüşme yaptık. Bu toplantı konuyla ilgili netleştirmemiz gereken noktaları belirlememizi sağladı. Geliştireceğimiz farklı seçeneklerle bu konuya geri döneceğiz." dedi.

AB Konseyi Başkanı Costa da, "Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin teknik, hukuki ve finansal yönleri üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu konuya aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,23 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI ALICILI SEYREDİYOR

ABD ile yürütülecek ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik ve Intel'in beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları, Asya borsalarında pozitif havayı destekledi.

Öte yandan bölgede açıklanan makroekonomik verilerde yatırımcıların odağında bulunurken, Japonya'da eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 2,9 arttı.

Analistler, Japonya'da enflasyonun önceki aya göre hızlandığını ve yıllık enflasyonun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae'nin uygulayacağı mali politikaların uzun dönemli etkilerine yönelik soru işaretlerinin varlığını koruduğunu belirtti.

Bununla birlikte Japonya'nın yeni Maliye Bakanı Satsuki Katayama, BoJ politikasının hükümet politikasıyla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ülkede, ekim ayı imalat sanayi PMI 48,3 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 52,4 ve bileşik PMI 50,9 olarak açıklandı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 arttı.

VİOP AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdiği belirtildi.

Duyuruda, "Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt içinde açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Dolar/TL, dün 42,0550'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 42,0590'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün enflasyon verisi dışında kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, eylül ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

15.30 ABD, eylül ayı tüketici fiyat endeksi

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

ABD'de enflasyon hariç kamu kurumu verileri açıklanmayacak