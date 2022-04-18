Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın Kovid-19 salgınında uygulanan kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkileri perakende satışlar verisi ile kendini gösterdi. Ülkede perakende satışla martta yıllık yüzde 3,5 azalarak tahminlerin oldukça altında kaldı.

"Sıfır Kovid-19 politikası" nedeniyle Çin limanlarında yükleme veya boşaltma yapacak gemi sayısı son yılların en yükseğine çıkarken, ülkenin en büyük sanayi şehirlerinde üretimin de aksamasına sebep oluyor.

Bununla birlikte Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) cuma günü borç verme oranlarında değişikliğe gitmemesi yatırımcılar için para politikasındaki belirsizlikleri de artırırken, 25 baz puan azaltılan zorunlu karşılık oranı ise son yılların en küçük adımı olması dolayısıyla yetersiz bulundu.

Hem söz konusu şahin politikalar hem de Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesiyle tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir yeni haftaya da taşındı.