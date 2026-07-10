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Küresel piyasalarda teknoloji rallisi! Gözler sanayi üretimi ve enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin hafiflemesi ve teknoloji sektörüne yönelik olumlu beklentiler risk iştahını artırdı. Çip üreticilerinden gelen yatırım haberleri borsaları desteklerken, yatırımcılar gelecek hafta başlayacak bilanço sezonu öncesinde makroekonomik verilere odaklandı.

Küresel piyasalarda teknoloji rallisi! Gözler sanayi üretimi ve enflasyon verilerinde
AA

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2026 09:57

Son Güncelleme Tarihi 10 Temmuz 2026 09:59

Küresel piyasalarda yatırımcıların risk iştahı, teknoloji sektöründen gelen olumlu haberlerin etkisiyle yeniden güç kazandı. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler gündemdeki yerini korurken, yarı iletken sektörüne yönelik yatırım planları ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler küresel borsalarda alımları destekledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

ABD'li çip üreticisi Micron Technology'nin 2035 yılına kadar ülkede 250 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıklaması ve Güney Koreli SK Hynix'in ABD piyasalarında işlem görmeye hazırlanması teknoloji hisselerine yönelik iyimserliği artırdı. Micron hisseleri günü yüzde 4,5 yükselişle tamamlarken, bu gelişme diğer çip üreticilerinin hisselerine de alım getirdi.

Analistler, yatırımcıların jeopolitik gelişmeleri takip etmeyi sürdürmesine rağmen teknoloji sektöründeki büyüme beklentilerine daha fazla odaklandığını belirtiyor.

PETROL GERİLEDİ, ALTIN TOPARLANDI

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinin korunması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normale dönmeye başlaması petrol fiyatları üzerindeki baskıyı azalttı. Brent petrolün varil fiyatı önceki işlem gününde yüzde 3,8 gerileyerek 75,9 dolara inerken, yeni işlem gününde 76,5 dolar seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı ise üç günlük düşüş serisini sonlandırarak önceki günü yükselişle tamamladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesine gerilerken, dolar endeksi de 100,7 seviyesinde işlem gördü.

FED'DEN PARA POLİTİKASI İÇİN YENİ ADIM

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikasının işleyişini geliştirmek amacıyla beş çalışma grubu oluşturduğunu duyurdu. Fed Başkanı Kevin Warsh, "Hedef çok net; Fed'in bu kritik dönemde hedeflerimize ulaşmak için en iyi konumda olmasını sağlamak." dedi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gerçekleşmesi ise iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti.

AVRUPA VE ASYA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsaları önceki günkü kayıpların ardından toparlanırken, çip üreticileri öncülüğünde yükseliş yaşandı. Hollandalı ASML'nin hisseleri yüzde 4,8, Alman Infineon Technologies'in hisseleri ise yüzde 4,3 değer kazandı.

Asya piyasalarında da pozitif seyir öne çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

PİYASALARIN GÖZÜ SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİNDE

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,60 düşüşle 14.105 puandan tamamlarken, dolar/TL 46,97 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor. Teknik görünümde BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puan destek, 14.200 ve 14.300 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı Sanayi Üretimi

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