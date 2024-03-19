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Mısır'ın kredi notu görünümü pozitife yükseltildi

S&P Global, Mısır'ın kredi notu görünümünü pozitife yükseltti.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 08:39

S&P Global Ratings, Mısır'ın kredi görünümünü uzun süredir beklenen devalüasyonun döviz sıkıntısını hafifletmeye başlamasının ardından pozitife yükseltti.

S&P, Akdeniz kıyısındaki Ras al-Hikma yarımadasını geliştirmek için 35 milyar dolarlık bir BAE yatırımı ve 8 milyar dolarlık bir IMF anlaşması da dahil olmak üzere Mısır'ın son iki hafta içinde gördüğü finansal destekten cesaret aldığını söyledi.

Aralarında Trevor Cullinan ve Ravi Bhatia'nın da bulunduğu analistler, "Mısır'ın iddialı bütçe konsolidasyon hedeflerine sadık kalma taahhüdünün yanı sıra döviz kuru liberalizasyonunu, Mısır ekonomisine ve borç sürdürülebilirliğine yönelik güven ve büyümeyi desteklemede önemli bir adım olarak görüyoruz" diye yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemen fonu ADQ ile iki hafta önce yapılan anlaşmadan bu yana Kuzey Afrika ülkesi uzun zamandır beklenen bazı reformları başlattı: Merkez bankası bu hafta 600 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı ve devalüasyonun yanı sıra para biriminin zincirlerini çözme sözü verirken, hükümet Uluslararası Para Fonu ile gelişmiş bir anlaşma sağladı.

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