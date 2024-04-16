CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Nijerya'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde

Nijerya'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde

Nijerya'da yıllık enflasyon gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu yüzde 33,2 ile 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 08:44

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu martta yüzde 33,2 ile 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 33,2 oldu. Böylece ülkede enflasyon, 30 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Ekmek, tahıl, süt ürünleri, yumurta, et ve bitkisel yağ gibi emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle gıda, enflasyonun ana belirleyicisi olmaya devam ediyor.

Artan enerji maliyetleri de enflasyona etki ederken, birçok üretici üretim hatlarına güç sağlamak ve ülke içinde malları taşımak için yüksek ücret ödüyor.

Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya, insanları yoksulluğa iten yoğun bir ekonomik çöküşle karşı karşıya.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu, ülkede hayat pahalılığına yol açtı.

İlginizi Çekebilir
Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2024 15:25
Almanya Başbakanı Scholz’dan Çinli otomobil üreticilerine adil rekabet çağrısı Almanya Başbakanı Scholz'dan Çinli otomobil üreticilerine "adil rekabet" çağrısı 15 Nisan 2024 14:25
Samsung, iPhone’u solladı! Samsung, iPhone'u solladı! 15 Nisan 2024 13:42
Çin MB faizi sabit tuttu: Piyasadan net nakit geri çekti Çin MB faizi sabit tuttu: Piyasadan net nakit geri çekti 15 Nisan 2024 13:48
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması 15 Nisan 2024 12:13
Çin nükleer enerjide dünya lideri oldu Çin nükleer enerjide dünya lideri oldu 15 Nisan 2024 12:16
İngiltere’nin İran’a yönelik yaptırımlar açıklaması bekleniyor İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımlar açıklaması bekleniyor 15 Nisan 2024 12:10
Almanya’nın en büyük federal bankasından kripto hazırlığı Almanya'nın en büyük federal bankasından kripto hazırlığı 15 Nisan 2024 12:06
New York Borsası ikinci çeyreğe zayıf başladı New York Borsası ikinci çeyreğe zayıf başladı 15 Nisan 2024 11:52
Altının gramı 2 bin 449 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 449 liradan işlem görüyor 15 Nisan 2024 11:14
Brent petrolde ’İran-İsrail’ etkisi Brent petrolde 'İran-İsrail' etkisi 15 Nisan 2024 09:38
Goldman Sachs ons altın için fiyat hedefini yükseltti Goldman Sachs ons altın için fiyat hedefini yükseltti 15 Nisan 2024 09:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,32
%0,2317
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,85
%-0,2153
DOLAR
981,53
%-1,8466
EURO
1.282,57
%28,2574
ALTIN
1.006,34
%0,6339
BORSA
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.103,13
%10,3129
EURO
1.358,64
%35,8638
ALTIN
1.089,64
%8,9636
BORSA
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.130,93
%13,0933
EURO
2.295,38
%129,5378
ALTIN
1.900,65
%90,0653
BORSA
1.734,83
%73,483
DOLAR
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler