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OECD Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Bölgesi'nde yüzde 5,7 olan yıllık enflasyon sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2024 15:31

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2024 15:31

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), Şubat ayında enflasyonun sabit kaldığını bildirdi.

OECD Bölgesinde önceki ay yüzde 5,7 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında da aynı seviyede kaldı.

Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon yüzde 8,9 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 0,5'e geldi.

Gıda fiyat artışı yüzde 6,6'dan yüzde 5,3'e indi.

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