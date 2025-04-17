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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubatta arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat ayında bir önceki aya göre 1,8 milyar dolar artarak 179,2 milyar dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2025 10:34

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2025 10:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 1,8 milyar dolar artarak 179,2 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcu 3,4 milyar dolar artarak 162,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,6 milyar dolar azalarak 16,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre finansal kuruluşların toplam borcu 343 milyon dolar azalırken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 2,2 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 2,2 milyar dolar artarken, kısa vadede finansal kuruluşların borçları 1,6 milyar dolar ve finansal olmayan kuruluşların borçları 33 milyon dolar azaldı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken, 162,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'sinin ABD doları, yüzde 31,1'inin avro, yüzde 2,3'ünün Türk lirası ve yüzde 6,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2'si ABD doları, yüzde 14,3'ü avro, yüzde 41,7'si Türk lirası ve yüzde 2,8'i ise diğer döviz cinsinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 56,1 milyar dolar oldu. Bu tutarın 38,2 milyar dolarının bankalara, 12,8 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 5 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.

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