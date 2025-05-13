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Rusya'nın dış ticaret fazlası azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 17,8 azalarak 31,8 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2025 11:43

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2025 11:43

Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret ödemeler dengesine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre yılın ilk üç ayında ülkenin ithalatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 63,1 milyar dolara çıkarken, ihracatı yüzde 6,8 düşüşle 94,9 milyar dolar oldu.

Böylece Rusya'nın söz konusu dönemdeki dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,8 azalarak 31,8 milyar dolara geriledi. Geçen yılın bu döneminde Rusya, yaklaşık 38,68 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermişti.

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı.

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