SON DAKİKA! Bakan Nebati Mısır`a gidiyor! 9 yılın ardından ilk

Son dakika haberi...Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere 1 Haziran'da Mısır'a gidecek.

Bakan Nebati'nin Şarm El-Şeyh şehrinde gerçekleşecek toplantı marjında Mısır Maliye Bakanı ile de görüşmesi planlanıyor.

9 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Söz konusu ziyaret, 2013 yılında gerçekleşen darbe sonrası ilişkilerin durma noktasına geldiği Mısır'a, yıllar sonra bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

İki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık aradan sonra 2021 yılında normalleşme sürecine girmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, Mısıra giderek istikşafi görüşmeleri başlatmıştı.

Mısır heyetinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi ile yeni bir diyalog süreci başlatılmış ve ilerleyen süreçte karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda iyi niyetler ortaya konmuştu.