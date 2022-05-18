SON DAKİKA! Bakan Nebati Mısır'a gidiyor! 9 yılın ardından ilk Bakan ziyareti | Video
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran`da Mısır`a gidiyor. Yapılacak olan bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır`a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.