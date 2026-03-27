CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek

Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek

ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı ve havalimanlarındaki aksaklıkların ardından Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) personeline ödeme yapılmasını sağlamak için talimat vereceğini açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 09:04

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2026 09:05

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göç politikaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Demokratları "ulusal kriz" çıkarmakla eleştirerek "ülkenin radikal sol demokratlar tarafından rehin alınmasına izin vermeyeceğini" ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığına "acil durumu" ele almak ve "havalimanlarındaki kaosu" durdurmak için Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) görevlilerine derhal ödeme yapılması talimatını veren kararname imzalayacağını belirten Trump ayrıca, havalimanlarına konuşlandırılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) personeline teşekkür etti.

"HAVALİMANLARININ KAPATILABİLİR" DUYURUSU

BD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak'ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

TSA, 25 Mart'ta hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılabileceğini duyurmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.727,0600 Değişim 261,64 Son veri saati:
Düşük 12716,79 Yüksek 12978,43
Açılış
44,4635 Değişim 0,1327 Son veri saati:
Düşük 44,3396 Yüksek 44,4723
Açılış
51,3922 Değişim 0,2150 Son veri saati:
Düşük 51,2552 Yüksek 51,4702
Açılış
6.379,0590 Değişim 149,453 Son veri saati:
Düşük 6247,364 Yüksek 6396,817
Açılış
100,2922 Değişim 4,2254 Son veri saati:
Düşük 96,4241 Yüksek 100,6495
Açılış
BİST En Aktif Hisseler