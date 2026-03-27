Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göç politikaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Demokratları "ulusal kriz" çıkarmakla eleştirerek "ülkenin radikal sol demokratlar tarafından rehin alınmasına izin vermeyeceğini" ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığına "acil durumu" ele almak ve "havalimanlarındaki kaosu" durdurmak için Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) görevlilerine derhal ödeme yapılması talimatını veren kararname imzalayacağını belirten Trump ayrıca, havalimanlarına konuşlandırılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) personeline teşekkür etti.

"HAVALİMANLARININ KAPATILABİLİR" DUYURUSU

BD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak'ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

TSA, 25 Mart'ta hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılabileceğini duyurmuştu.