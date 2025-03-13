CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump'tan AB'den yeni tehdit

Trump'tan AB'den yeni tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2025 16:20

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2025 16:21

ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin ABD'den ithal edilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisi tarifesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

Trump, AB'nin ABD üretimi viskilere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını hatırlatarak "Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD'deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
ABD Ticaret Bakanı Trump’ın tarifelerini değerlendirdi ABD Ticaret Bakanı Trump'ın tarifelerini değerlendirdi 12 Mart 2025 12:43
ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti 12 Mart 2025 11:41
Trump’ın açıklamaları Brent petrolün fiyatını yükseltti Trump'ın açıklamaları Brent petrolün fiyatını yükseltti 12 Mart 2025 11:39
AB’den ABD tarifelerine 26 milyar avroluk misilleme AB'den ABD tarifelerine 26 milyar avroluk misilleme 12 Mart 2025 11:36
S&P Çin’de 2025’te çelik ihracatının düşmesini bekliyor S&P Çin'de 2025'te çelik ihracatının düşmesini bekliyor 12 Mart 2025 11:25
Almanya’da ekonomistlerden dikkat çeken borçlanma öngörüsü Almanya'da ekonomistlerden dikkat çeken borçlanma öngörüsü 12 Mart 2025 11:22
Hazine iki tahvil ihalesinde borçlandı Hazine iki tahvil ihalesinde borçlandı 11 Mart 2025 15:46
İngiltere’de perakende satışlar arttı İngiltere'de perakende satışlar arttı 11 Mart 2025 10:50
Brent petrolde resesyon endişesi yaşanıyor Brent petrolde resesyon endişesi yaşanıyor 11 Mart 2025 09:48
ABD ekonomisinde endişeler Wall Street’e yansıdı ABD ekonomisinde endişeler Wall Street'e yansıdı 11 Mart 2025 08:48
BOJ faiz artışı için Haziran’a işaret edildi BOJ faiz artışı için Haziran'a işaret edildi 11 Mart 2025 08:46
Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor 11 Mart 2025 08:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler