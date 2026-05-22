Türkiye ham çelik üretiminde yükselişini sürdürdü: Nisan'da yüzde 9'un üzerinde artış

Dünya Çelik Birliği’nin (Worldsteel) açıkladığı verilere göre, küresel ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 gerileyerek 153,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda ise dünya genelindeki toplam üretim yüzde 2 düşüşle 613,3 milyon ton oldu.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 11:46

Türkiye ise üretim tarafında pozitif ayrıştı. Nisan ayında ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 9,38 artarak 3,29 milyon tona yükseldi. Yılın ilk dört ayında ise üretim yüzde 6,29 artış göstererek 13,04 milyon ton seviyesine ulaştı.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'de üretim düşüş gösterdi. Çin'in ham çelik üretimi Nisan ayında yüzde 2,8 azalarak 83,63 milyon ton olurken, Ocak-Nisan döneminde yüzde 4,1 gerileyerek 331,12 milyon ton olarak kaydedildi.

Hindistan'da ham çelik üretimi güçlü büyümesini sürdürdü. Üretim Nisan ayında yüzde 3,88 artışla 13,83 milyon tona çıkarken, yılın ilk dört ayında yüzde 9,38 yükselişle 58,68 milyon tona ulaştı. ABD'de ise üretim Nisan'da yüzde 9,35 artarak 7,16 milyon ton, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 6,58 yükselişle 28,14 milyon ton oldu.

Japonya'nın ham çelik üretimi Nisan ayında sınırlı artışla yüzde 0,26 yükselerek 6,62 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ancak ülkenin dört aylık üretimi yüzde 1,22 düşüşle 26,67 milyon ton oldu.

Rusya'da üretim kayıpları dikkat çekti. Nisan ayında üretim yüzde 12,37 azalarak 5,02 milyon tona gerilerken, yılın ilk dört ayında yüzde 12,01 düşüşle 20,57 milyon ton seviyesinde kaldı.

Güney Kore'de ham çelik üretimi Nisan ayında yüzde 4,84 artışla 5,24 milyon tona yükseldi. Ocak-Nisan döneminde ise üretim yüzde 2,55 artış göstererek 21,04 milyon tona ulaştı.

Almanya'da üretim toparlanma sinyalleri verdi. Nisan ayında yüzde 9,55 artışla 3,23 milyon ton üretim gerçekleşirken, ilk dört aylık dönemde üretim yüzde 9,14 yükselerek 12,49 milyon ton oldu.

Brezilya'da ham çelik üretimi Nisan ayında yüzde 2,84 artarak 2,72 milyon tona çıkmasına rağmen, Ocak-Nisan döneminde toplam üretim yüzde 1,64 düşüşle 10,79 milyon ton olarak kaydedildi.

Vietnam ise üretimde büyümesini sürdürdü. Ülkenin ham çelik üretimi Nisan ayında yüzde 4,04 artışla 2,13 milyon tona, yılın ilk dört ayında ise yüzde 8,43 yükselişle 8,52 milyon tona ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

