CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Türkiye'ye son 5 yılda en fazla yabancı yatırım Hollanda'dan

Türkiye'ye son 5 yılda en fazla yabancı yatırım Hollanda'dan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, 2019-2023 döneminde 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı. Hollandalı yatırımcılar, 4 milyar 438 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 09:52

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 09:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; 2019-2023 döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tutarı, 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde doğrudan yabancı yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, 21 milyar 290 milyon dolarla ilk sırada Avrupa yer aldı. Avrupa'yı 6 milyar 867 milyon dolarla Asya, 4 milyar 374 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 152 milyon dolarla Körfez ve 3 milyar 102 milyon dolarla Amerika takip etti.

HOLLANDA'DAN SONRA İNGİLTERE VE ABD

Doğrudan yabancı yatırımların ülkelere göre, dağılımına bakıldığında ilk sırada 4 milyar 438 milyon dolarla Hollanda yer aldı. Hollanda'dan yapılan yatırımlar, toplam yabancı yatırımların yüzde 14,6'sını oluşturdu. Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırımı 2019'da 1 milyar 169 milyon dolar, 2020'de 598 milyon dolar, 2021'de 749 milyon dolar, 2022'de 788 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 134 milyon dolar oldu. 2019-2023 döneminde İngiltereli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 3 milyar 463 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, ABD'den 2 milyar 903 milyon dolar yatırım geldi. Sırasıyla Almanya'dan 2 milyar 892 milyon dolar, İspanya'dan 2 milyar 49 milyon dolar, İsviçre'den 1 milyar 858 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

OCAK AYINDA 399 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yurt dışında yerleşik kişilerin bu yıl ocak ayında Türkiye'deki doğrudan yatırımları, 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. ABD, ocak ayında Türkiye'ye en çok doğrudan yatırımın geldiği ülke olarak dikkati çekti. Türkiye'ye ocak ayında ABD'li yatırımcılar 174 milyon dolar, Alman yatırımcılar 66 milyon dolar, İngiliz yatırımcılar 47 milyon dolar, Hollanda ve İspanya'dan yatırımcılar 17 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar, 2019-2023 döneminde en çok imalat sektörüne yatırımı tercih etti. Yabancıların imalat sektöründeki yatırımları, 7 milyar 869 milyon dolar oldu.

YABANCILARIN YATIRIM YAPTIĞI SEKTÖRLER

Bu dönemde toptan ve perakende ticaret sektörüne 7 milyar 650 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetleri sektörüne 4 milyar 864 milyon dolar yatırım yapıldı. Yabancı yatırımcıların bu yıl ocak ayında en çok tercih ettiği sektörler ise 167 milyon dolarla madencilik ve taş ocakçılığı, 87 milyon dolarla imalat, 59 milyon dolarla toptan ve perakende ticareti oldu. İmalat sektöründeki yatırımın 49 milyon doları bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ocak ayında kurulan 744 yabancı ortak sermayeli şirketin 457'si Türkiye, 37'si İran, 22'si Almanya, 15'i Azerbaycan, 15'i Çin, 15'i Rusya Federasyonu ortaklı kuruldu. Hollandalı yatırımcılar, ocak ayında 5 şirket kurdu.

İlginizi Çekebilir
BOJ faiz kararı öncesi Nikkei 225 Endeksi yükseldi BOJ faiz kararı öncesi Nikkei 225 Endeksi yükseldi 18 Mart 2024 08:53
Çin’de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı 18 Mart 2024 08:54
BOJ’dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor BOJ'dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor 18 Mart 2024 08:51
Çin’in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti Çin'in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti 18 Mart 2024 08:46
Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde 18 Mart 2024 08:44
Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor 18 Mart 2024 11:33
Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak "Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak" 18 Mart 2024 08:42
Ons altın fiyatı geriledi Ons altın fiyatı geriledi 18 Mart 2024 08:48
Binance CEO’sundan Bitcoin fiyatı beklentisi Binance CEO'sundan Bitcoin fiyatı beklentisi 18 Mart 2024 08:39
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Mart 2024 13:52
AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi 17 Mart 2024 16:31
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 18 Mart 2024 10:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,57
%1,5573
DOLAR
1.015,45
%1,5449
EURO
1.001,64
%0,1638
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.149,27
%14,9274
DOLAR
1.154,22
%15,4215
EURO
1.158,01
%15,8007
ALTIN
952,25
%-4,7755
BORSA
1.160,50
%16,0502
DOLAR
1.183,31
%18,3306
EURO
1.226,68
%22,6683
ALTIN
942,46
%-5,7538
BORSA
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.828,53
%82,8528
EURO
2.072,44
%107,2444
ALTIN
1.697,31
%69,7306
BORSA
BİST En Aktif Hisseler