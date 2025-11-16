Ukrayna ile Yunanistan arasında doğal gaz anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gaz ithalatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, "Devletimiz için tek bir gün bile boşa harcanmıyor. Bugün, Ukrayna'ya doğal gaz tedariki konusunda Yunanistan ile bir anlaşma hazırladık. Bu anlaşma, mümkün olduğunca fazla gaz ithalatı sağlayacak bir başka gaz tedarik yolu olacak" ifadelerini kullandı.

Gaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar avroyu karşılayacağız. Ukrayna hükümeti, ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı. Avrupa'daki ortaklarımız, Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları, Ukrayna bankaları, Norveç yardım ediyor ve Amerikan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor. Tam finansman sağlanacak. Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ederiz! Ukrayna ile Ukrayna halkıyla olan herkese teşekkürler! Yaşasın Ukrayna" paylaşımında bulundu.