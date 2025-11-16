CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Ukrayna ile Yunanistan arasında doğal gaz anlaşması

Ukrayna ile Yunanistan arasında doğal gaz anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan ile doğal gaz tedarikine yönelik bir anlaşma hazırladıklarını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2025 15:42

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2025 15:43

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gaz ithalatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, "Devletimiz için tek bir gün bile boşa harcanmıyor. Bugün, Ukrayna'ya doğal gaz tedariki konusunda Yunanistan ile bir anlaşma hazırladık. Bu anlaşma, mümkün olduğunca fazla gaz ithalatı sağlayacak bir başka gaz tedarik yolu olacak" ifadelerini kullandı.

Gaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar avroyu karşılayacağız. Ukrayna hükümeti, ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı. Avrupa'daki ortaklarımız, Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları, Ukrayna bankaları, Norveç yardım ediyor ve Amerikan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor. Tam finansman sağlanacak. Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ederiz! Ukrayna ile Ukrayna halkıyla olan herkese teşekkürler! Yaşasın Ukrayna" paylaşımında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı 13 Kasım 2025 14:20
UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti 13 Kasım 2025 13:48
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Kasım 2025 13:44
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 12:39
Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı 13 Kasım 2025 12:35
EPDK’dan 2024’te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans EPDK'dan 2024'te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans 13 Kasım 2025 12:32
Gemi ve yat sektöründen 10 ayda rekor ihracat Gemi ve yat sektöründen 10 ayda rekor ihracat 13 Kasım 2025 12:13
ABD’de 1 sent tedavülden kaldırıldı ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı 13 Kasım 2025 09:58
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 09:50
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor 13 Kasım 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 13 Kasım 2025 09:31
Piyasalar ABD’de hükümetin yeniden açılmasının ardından pozitif seyrediyor Piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler