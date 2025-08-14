Yabancıların hisse stoku 34 milyar dolara yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ağustos haftasında net 77,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 8,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 417 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Ağustos haftasında 33 milyar 267 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Ağustos haftasında 33 milyar 988,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 284,2 milyon dolardan 14 milyar 6,1 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 836,9 milyon dolardan 843,6 milyon dolara çıktı.