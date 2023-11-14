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Yellen Moody's'in ABD borcuna ilişkin görüşlerine katılmıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Moody's'in kredi notu görünümünü düşürme nedeni olarak gösterdiği, ABD'nin borçlarına ilişkin görüşüne katılmadığını, ABD ekonomisinin güçlü, Hazine piyasasının ise hem güvenli hem de likit olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 09:14

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 09:14

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, San Francisco'daki APEC Maliye Bakanları Toplantısı kapanışında düzenlediği basın toplantısında "Bu, katılmadığım bir karar." dedi.

Moody's, Cuma günü ABD'nin kredi notunun görünümünü, büyük mali açıkları ve borç karşılanabilirliğindeki olumsuzluğu gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

Yellen, uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın sürmesi halinde borç sürdürülebilirliği açısından zorluk yaratacağını kabul etti. Ancak Biden yönetiminin "güvenilir ve sürdürülebilir bir mali yola tamamen bağlı" olduğunu belirtti. Yellen, bütçe açığını azaltma planlarını ve vergi toplayan Milli Gelirler İdaresi'ne yapılan yatırımları örnek olarak gösterdi.

Yellen ayrıca Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi'ne bu hafta sonuna kadar gelebilecek kısmi hükümet kapanmasını önlemek için çalışma çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı, hükümetin kapanma olasılığının "ABD ekonomisinin iyi gittiği ve doğru yönde ilerlediği bir dönemde gereksiz bir ekonomik olumsuzluk" olduğunu belirtti.

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