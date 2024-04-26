CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yellen'den ABD ekonomisi yorumu: Daha güçlü...

Yellen'den ABD ekonomisi yorumu: Daha güçlü...

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD ekonomisi GSYH verilerinin işaret ettiğinden daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 08:50

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin ekonomik büyümesinin beklenenden daha zayıf gelen ilk çeyrek üretim verilerinin işaret ettiğinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Yellen, ABD'nin ilk çeyrek GSYH büyümesinin daha fazla veri elde edildikten sonra daha yüksek revize edilebileceğini ve bir dizi "tuhaf" faktörün ekonomiyi yaklaşık iki yılın en zayıf performansına sürüklemesinin ardından enflasyonun daha normal seviyelere ineceğini söyledi.

Yellen enflasyondaki sıçramayı küçümsedi ve bunun, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine geri dönmesi için işsizliğin artması veya ekonominin diğer alanlarının soğuması gerektiğini gösterdiğini düşünmediğini söyledi.

Yellen, "Buradaki temeller enflasyonun normal seviyelere inmeye devam etmesiyle uyumlu. En çok odaklandığım konu tüketici harcamaları ve yatırım harcamalarının gücü. Nihai talebin bu iki unsuru geçen yılki büyüme oranına paralel olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu, ABD ekonomisinin devam eden sağlam gücünü gösteren altta yatan güçtür. Manşet rakam biraz sapma gösterdi ancak bu sapma kendine özgü nedenlerden kaynaklanıyor ve altta yatan gücün göstergesi değil" dedi.

Enflasyonla mücadelenin Başkan Joe Biden'ın en önemli önceliği olmaya devam ettiğini söyleyen Yellen, yönetiminin sağlık, enerji ve konut maliyetlerini azaltma çabalarının altını çizdi.

Yellen, Biden yönetiminin Çin'in aşırı sanayi kapasitesinden kaynaklanan tehditlere yanıt vermek için tüm seçenekleri açık tuttuğunu söyledi.

Yellen, ABD'nin 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin Ukrayna'ya yardım için kullanılması önerisinin G7 müttefiklerinden geniş destek alabileceğini de söyledi.

İlginizi Çekebilir
Orta Doğu gerilimleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Orta Doğu gerilimleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 25 Nisan 2024 09:34
Hong Kong kripto para ETF’leri fon topluyor Hong Kong kripto para ETF'leri fon topluyor 25 Nisan 2024 09:02
S&P: Çin’in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebilir S&P: Çin'in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebilir 25 Nisan 2024 08:59
ABD’de mimarlık firmalarının faturalandırmaları eşik değerin altında seyrediyor ABD'de mimarlık firmalarının faturalandırmaları eşik değerin altında seyrediyor 25 Nisan 2024 08:56
Güney Kore ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Güney Kore ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 25 Nisan 2024 08:53
Norveçli fon yöneticinden dikkat çeken Avrupa açıklaması Norveçli fon yöneticinden dikkat çeken Avrupa açıklaması 25 Nisan 2024 08:48
Rus mahkemesinden JPMorgan kararı Rus mahkemesinden JPMorgan kararı 25 Nisan 2024 08:51
Goldman Sachs’tan petrol fiyatları açıklaması Goldman Sachs'tan petrol fiyatları açıklaması 25 Nisan 2024 08:43
Deutsche Bank karı beklentileri aştı Deutsche Bank karı beklentileri aştı 25 Nisan 2024 08:37
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 24 Nisan 2024 17:01
5 ayın en yükseği: ABD’de mortgage faizleri arttı 5 ayın en yükseği: ABD'de mortgage faizleri arttı 24 Nisan 2024 16:12
ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde arttı 24 Nisan 2024 16:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,55
%0,2547
ALTIN
1.002,31
%0,2312
EURO
1.001,54
%0,1542
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.258,61
%25,8608
ALTIN
1.107,28
%10,728
EURO
1.121,98
%12,1977
DOLAR
1.019,55
%1,9548
BORSA
1.333,25
%33,325
ALTIN
1.135,19
%13,5188
EURO
1.132,94
%13,2938
DOLAR
1.066,43
%6,6429
BORSA
2.252,49
%125,2486
ALTIN
1.754,17
%75,4173
EURO
1.735,90
%73,5899
DOLAR
1.934,54
%93,4536
BORSA
BİST En Aktif Hisseler