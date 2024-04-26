Yellen'den ABD ekonomisi yorumu: Daha güçlü...

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin ekonomik büyümesinin beklenenden daha zayıf gelen ilk çeyrek üretim verilerinin işaret ettiğinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Yellen, ABD'nin ilk çeyrek GSYH büyümesinin daha fazla veri elde edildikten sonra daha yüksek revize edilebileceğini ve bir dizi "tuhaf" faktörün ekonomiyi yaklaşık iki yılın en zayıf performansına sürüklemesinin ardından enflasyonun daha normal seviyelere ineceğini söyledi.

Yellen enflasyondaki sıçramayı küçümsedi ve bunun, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine geri dönmesi için işsizliğin artması veya ekonominin diğer alanlarının soğuması gerektiğini gösterdiğini düşünmediğini söyledi.

Yellen, "Buradaki temeller enflasyonun normal seviyelere inmeye devam etmesiyle uyumlu. En çok odaklandığım konu tüketici harcamaları ve yatırım harcamalarının gücü. Nihai talebin bu iki unsuru geçen yılki büyüme oranına paralel olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu, ABD ekonomisinin devam eden sağlam gücünü gösteren altta yatan güçtür. Manşet rakam biraz sapma gösterdi ancak bu sapma kendine özgü nedenlerden kaynaklanıyor ve altta yatan gücün göstergesi değil" dedi.

Enflasyonla mücadelenin Başkan Joe Biden'ın en önemli önceliği olmaya devam ettiğini söyleyen Yellen, yönetiminin sağlık, enerji ve konut maliyetlerini azaltma çabalarının altını çizdi.

Yellen, Biden yönetiminin Çin'in aşırı sanayi kapasitesinden kaynaklanan tehditlere yanıt vermek için tüm seçenekleri açık tuttuğunu söyledi.

Yellen, ABD'nin 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin Ukrayna'ya yardım için kullanılması önerisinin G7 müttefiklerinden geniş destek alabileceğini de söyledi.