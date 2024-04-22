Yeni Zelanda'da kredi kartı harcamaları artışını sürdürdü

Yeni Zelanda'da hanehalklarının harcama davranışlarını en iyi yansıtan göstergelerden kredi kartları ile yapılan harcamalar, hızı yavaşlasa da Mart ayında da artmaya devam etti.

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 daha fazla oldu. Şubat ayında artış hızı yüzde 5,1 seviyesindeydi.

Harcamalarda bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 artış yaşandı ve 4,5 milyar Yeni Zelanda Doları (NZD) seviyesinde çıktı.

Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında yüzde 34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık yüzde 0,7 artışla 3,79 milyar NZD olarak gerçekleşti.

Ülkede verilen kredi kartlarıyla yurt dışında harcamalar 482 milyon NZD seviyesinden 525 NZD seviyesine çıkarken, yabancı kartlarda Ülke içindeki harcamalar 774 milyon NZD seviyesinden 707 milyon NZD seviyesine indi.