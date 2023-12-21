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Yeni Zelanda'da kredi kartı harcamaları arttı

Yeni Zelanda'nın kredi kartları ile yapılan harcamalar, bir ay önce yaşanan iki yılın ardından ilk düşüşünü geride bıraktı ve Kasım ayında yeniden yükselişe geçti.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 09:48

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 09:48

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Harcamalarda bir önceki aya göre ise yüzde 2,8 artış yaşandı ve 4,9 milyar Yeni Zelanda Doları (NZD) seviyesinde çıktı.

Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında yüzde 34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık yüzde 1,8 artışla 4,23 milyar NZD olarak gerçekleşti.

Ülkede verilen kredi kartlarıyla yurt dışında harcamalar 640 milyon NZD seviyesinden 573 NZD seviyesine inerken, yabancı kartlarda Ülke içindeki harcamalar 529 milyon NZD seviyesinden 670 milyon NZD seviyesine çıktı.

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