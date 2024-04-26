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Yeni Zelanda'da tüketici güveni düşüşünü sürdürdü

Yeni Zelanda'da tüketici güveni gerilemesi Nisan ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 08:55

Yeni Zelanda'da tüketici güveninde bir önceki ay başlayan gerileme, Nisan ayında da devam etti; ANZ-Roy Morgan tüketici güveni önceki ayda yaşanan 9 puan düşüşe, söz konusu ayda 4 puan daha ekledi.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) ile Roy Morgan'ın açıkladığı anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Mart ayında gördüğü 86,4 puandan Nisan ayında 82,1 puana kadar indi. Bu, küresel mali kriz sırasında görülen en düşük seviyelere yakın, ancak yine de son dönemdeki pandemi sürecinin en düşük seviyelerin biraz üzerinde bir rakam.

Endeks son 31 aydır eşik değer olan 100 puanın altında seyrediyor.

Cari koşullar endeksi 76,2 puandan 77,7 puana çıkarken, gelecek koşulları endeksi 93,2 puandan 85,0 puana indi.

Ankette enflasyon beklentileri yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e inerken, konut fiyatları enflasyonu beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e çıktı.

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